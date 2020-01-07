Всеобщая забастовка парализовала Францию

К протестующим присоединяются новые профсоюзы

Правительство Франции на первом заседании после новогодних каникул обсудило сложное положение в стране, вызванное всеобщей забастовкой. Она продолжается уже больше месяца.

Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр призвал протестующих против социально-экономических реформ президента Макрона к компромиссу. Но профсоюзы останавливаться не намерены, сообщает "ТВ Центр".

К бастующим транспортникам присоединились гильдии адвокатов в Марселе и Лионе. Глава железных дорог заявил, что потери от забастовки уже составили около 600 миллионов евро. Накануне на маршруты вышла только пятая часть скоростных междугородних поездов и половина пригородных электричек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"