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Всеобщая забастовка парализовала Францию

13:02
  • вторник
  • 07 января 2020

К протестующим присоединяются новые профсоюзы

Правительство Франции на первом заседании после новогодних каникул обсудило сложное положение в стране, вызванное всеобщей забастовкой. Она продолжается уже больше месяца.
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Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр призвал протестующих против социально-экономических реформ президента Макрона к компромиссу. Но профсоюзы останавливаться не намерены, сообщает "ТВ Центр".

К бастующим транспортникам присоединились гильдии адвокатов в Марселе и Лионе. Глава железных дорог заявил, что потери от забастовки уже составили около 600 миллионов евро. Накануне на маршруты вышла только пятая часть скоростных междугородних поездов и половина пригородных электричек.

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