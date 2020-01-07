Турцию завалило снегом

На дорогах - многочисленные аварии

Сильный снегопад, не характерный для Турции, привёл к настоящему дорожному хаосу. Только в Анкаре произошли десятки аварий.

Машины скользят по обледенелым дорогам и врезаются в другие автомобили. Из-за небольшой скорости движения пострадавших при ДТП не зафиксировано, сообщает "ТВ Центр".

Небольшие ушибы получил пассажир маршрутного такси, который выпрыгнул на ходу, когда микроавтобус стало заносить. Подобная ситуация и в Греции. Для Балкан такая погода - аномальная. Холод и обильные снегопады в регион принёс циклон, который сформировался над Эгейским морем.

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