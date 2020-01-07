США набросились на Россию после голосования в Совбезе ООН

Москва заблокировала резолюцию по Ираку

Россия и Китай заблокировали заявление совета Безопасности ООН, в котором осуждалась атака на американское посольство в Багдаде. В документе не учитывался удар США, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом заявил наш постпред при организации Василий Небензя. Вашингтон выразил несогласие с позицией России.

Пекин и Москва отметили, что любые действия Совбеза должны быть сбалансированы. "Мы всегда резко осуждаем атаки на какие-либо диппредставительства в любых странах, мы резко осудили атаку на американское посольство в Багдаде. Но заявление Совбеза ООН было уже практически готово, оно было согласовано с нами и с США, когда последовала атака 3 января в аэропорту Багдада", - заявил Василий Небензя.

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