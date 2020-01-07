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Иранский парламент признал Пентагон террористической организацией

11:38
  • вторник
  • 07 января 2020

Это сделано в ответ на убийство генерала Сулеймани

Парламент Ирана признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями. Какие последствия будет иметь это решение, пока не сообщается.
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Согласно одной из статей принятого законопроекта, иранская администрация также должна направить силам "Аль-Кудс", которыми командовал уничтоженный американцами генерал Сулеймани, 200 миллионов евро из Фонда национального развития, сообщает агентство Tasnim.

Документ принят единогласно в ответ на убийство генерала Сулеймани. Его уничтожили американцы ракетным ударом в ночь 3 января.  Иран пообещал жёстко ответить на убийство высокопоставленного военного. В ответ Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по 52 стратегическим целям на территории Ирана.

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