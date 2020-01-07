Иран придумал 13 вариантов мести США за убийство своего генерала

Подробности не разглашаются

Иран разработал 13 вариантов мести за убийство своего генерала. Самый слабый сценарий мог бы стать для США историческим кошмаром, заявляют в Тегеране.

Тем временем стало известно, что Совет безопасности ООН соберётся 9 января, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся после убийства генерала Сулеймани. Понимая, что разговор будет не из приятных, в США предприняли шаги, уже апробированные ранее. В частности, не выдали визу главе МИД Ирана Джаваду Зарифу. Вероятно, в Вашингтоне сочли, что так продавить свои аргументы будет легче.

США убили высокопоставленного представителя одной страны - Ирана, на территории другой - в Ираке, где американцы почти 17 лет чувствовали себя как дома. И вот уже иракский парламент ставит американских военных вне закона. Что в последующие сутки происходило в администрации Соединенных Штатов, доподлинно неизвестно, но в СМИ вдруг просочился некий документ, согласно которому Вашингтон готов вывести войска из Ирака. В Пентагоне вскоре заявили об ошибке и сказали, что такого письма не было. Возникает вопрос: насколько министр обороны США осведомлен о происходящем в его ведомстве. Ведь автор скандальной бумаги не кто иной как командующий силами США в Ираке бригадный генерал Уильям Сили. В российской МИДе в этой связи посоветовали американской стороне внимательнее относиться к словам, сообщает "ТВ Центр".

Авантюрные действия Вашингтона вызвали негативную реакцию практически по всему миру. Иранский парламент проголосовал за признание Пентагона террористической организацией. А в совете национальной безопасности исламской республики заявили о неких 13 вариантах ответа на уничтожение генерала Сулеймани. Ранее Иран вышел из ядерной сделки. Стоит напомнить, что первыми из нее более года назад вышли США. Мировое сообщество обеспокоено. Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания не теряют надежды сохранить ядерную сделку. 11 января с визитом в Москву приедет канцлер Германии Меркель. И обсуждение ситуации вокруг Ирана будет одной из ключевых тем переговоров.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"