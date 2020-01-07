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Трое детей погибли на пожаре в Ярославской области

13:29
  • вторник
  • 07 января 2020

Их родители остались живы

В Ярославской области возбуждено уголовное дело после гибели троих детей во время пожара в частном жилом доме. Их родители госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Одноэтажное деревянное здание загорелось ночью. В тушении участвовали 23 человека и 8 единиц спецтехники. По предварительной версии, ЧП произошло из-за неисправности электропроводки. Сейчас на месте трагедии работают следователи и криминалисты, сообщает "ТВ Центр".

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