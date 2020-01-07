Дым от лесных пожаров в Австралии достиг берегов Америки

Метеорологи бьют тревогу

Дым от пожаров в Австралии достиг побережья Латинской Америки, его видно в Аргентине и Чили. А на самом зелёном континенте огнём охвачены миллионы гектаров леса, что привело к гибели почти полумиллиарда диких животных. Горят и жилые дома. Их хозяева до конца не верили, что разгул стихии приобретёт такие масштабы.

Удушающая жара и дым. Вместо туристов на берегу тихого курортного австралийского города Эден - мёртвые птицы. А местным жителям пришлось провести ночь на лодках и буксирах. Огонь, достигший юга материка, выгнал людей из своих домов.

Огонь охватил 300-километровую линию побережья штата Новый Южный Уэльс. Всего жертвами пожаров стали 25 человек. Людей просят быть готовыми покинуть дома в любой момент. По некоторым оценкам, погибли восемь тысяч коал и сотни тысяч других животных.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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