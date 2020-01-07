Мэр пожелал жителям столицы здоровья и благополучия

Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством. Поздравления он разместил на своей странице в социальной сети.

Мэр написал о том, что в эти рождественские дни наши сердца наполняются особой радостью и светом. Мы дарим любовь и тепло своим близким. И помогаем тем, кто нуждается в заботе и внимании.

Сергей Собянин также пожелал всем крепкого здоровья, мира, благополучия и большого счастья, сообщает "ТВ Центр".

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