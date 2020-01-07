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Как история помогает сохранить мир

15:36
  • вторник
  • 07 января 2020

В Подмосковье стартовал проект "Зная войну, бережём мир"

"Зная войну, бережём мир" - проект с таким названием презентовали сегодня в Московской области. Работу представила победительница конкурса "Моя страна - моя Россия" Татьяна Кузнецова.

В Музее-заповеднике "Бородинское поле" прочли манифест Александра I, знаменующий окончание войны с Францией, а также показали костюмированную постановку, сообщает "ТВ Центр".

Главная цель - способствовать укреплению гражданской идентичности и помочь в реконструкции культурно-образовательных и музейных комплексов. Конкурс организован платформой "Россия - страна возможностей".

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Участники исторической реконструкции
Участники исторической реконструкции
Монумент в музее-заповеднике "Бородинское поле"
Монумент в музее-заповеднике "Бородинское поле"
Участники исторической реконструкции
Участники исторической реконструкции
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