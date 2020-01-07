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Куда сходить в Москве на Рождество

15:13
  • вторник
  • 07 января 2020

Столица широко отмечает праздник

Колядки, народные гуляния и хорошее настроение: москвичи и гости столицы отмечают начало рождественских святок. Особенно весело на центральных площадях и в парках.
Путин встретил Рождество в храме родного города

Музыка звучит на Манежной площади, там же можно попробовать разнообразные угощения и купить сувениры. А в Зарядье есть шанс даже встретиться с Дедом Морозом, правда виртуально, для этого понадобится мобильное приложение. Тех, кто соскучился по снегу, приглашают на Новый Арбат: там научат кататься на сноуборде. Небывалое разнообразие зимних активностей ждёт всех, кто придёт на ВДНХ, сообщает "ТВ Центр".

А за атмосферой традиционных русских обрядов стоит поехать в Архангельское. Любой желающий сможет поучаствовать в подушечных боях, посоревноваться в метании валенка, покататься на лошадях или присоединиться к хороводам.

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Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
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