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В давке на похоронах иранского генерала погибли десятки людей

13:12
  • вторник
  • 07 января 2020

Более 50 человек получили ранения

В давке на церемонии прощания с убитым американцами генералом Сулеймани погибли более 30 человек. Точное число получивших смертельные увечья людей не известно. Около 50 человек получили травмы.
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Прощание с высокопоставленным военным проходило в иранском городе Кермане на юго-востоке страны. На улицы вышли десятки тысяч человек, сообщают местные СМИ.

Генерала убили американские военные в результате точного ракетного удара в ночь на 3 января в окрестностях Багдада. Назначенный на его должность  генерал-майор Хосейн Салами пообещал сжечь всех, кого любят Соединенные Штаты за убийство Сулеймани.

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