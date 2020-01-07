Кейт Миддлтон попала в неприятную ситуацию в церкви

Супруга принца Уильяма повела себя уверенно

Кейт Миддлтон пережила несколько неприятных минут во время богослужения в церкви. Супруга принца Уильяма столкнулась лицом к лицу с предполагаемой любовницей мужа Роуз Ханбери.

Это произошло на воскресной службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Миддлтон держалась уверено: она как ни в чём не бывало взяла под руку возлюбленного и прошла мимо бывшей подруги с уверенно поднятой головой, пишет таблоид Sun.

Раньше Кейт и Роуз дружили, но несколько лет совершенно не общаются. По слухам, виной тому послужила любовная связь между принцем Уильямом и Ханбери.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"