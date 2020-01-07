Тарасов и Костенко устроили роскошный праздник в честь будущей дочери

У футболиста уже есть две дочки

Модель Анастасия Костенко скоро родит футболисту Дмитрию Тарасову вторую дочку. Сам папа крайне удивился известию о скором рождении очередной девочки в своей семье.

Такой вывод напрашивается после просмотра ролика, который разместила в Instagram жена спортсмена. Видео вечеринки получилось красочным. Гости семьи Тарасова и Костенко веселились в окружении сотен воздушных шаров розового цвета. Их развлекали ростовые фигуры, а сверху сыпалось конфетти. Стол ломился от яств. Проткнув шар с надписью "Мальчик или девочка" футболист узнал пол будущего ребёнка. Сначала на его лице появилось удивление, но потом – радость.

Как сказала Анастасия Костенко, она всегда мечтала именно о погодках-доченьках. При этом, по её словам, супруг раньше теста определил беременность супруги. Он был уверен, что в их семье на свет появится ещё одна малышка.

До брака с Костенко Тарасов был женат на Оксане Пономаренко. В 2009 году у пары родилась дочь Ангелина. Потом футболист женился на ведущей телепроекта "Дом-2" Ольге Бузовой, детей у пары не было. Дочь Милана родилась в семье Тарасова и Костенко в 2008 году.

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