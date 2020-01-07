Пугачёва опубликовала обращение к россиянам

Примадонна призвала зажечь свечи в честь Рождества

Алла Пугачёва обратилась к своим подписчикам в Instagram в ночь перед Рождеством. "Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством!" – написала Примадонна и опубликовала размытое фото половины своего лица.

В комментариях артистку поздравили певец Николай Басков, композитор Игорь Николаев, актриса Юлия Высоцкая и певица Катя Лель.

Но нашлись и те, кому не понравился снимок. "Какое страшное фото", - написала annasolomatnikova777.

7 января православные христиане отмечают один из главных праздников - Рождество Христово. В России этот день с 1991 года объявлен выходным.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"