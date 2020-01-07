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Пугачёва опубликовала обращение к россиянам

18:37
  • вторник
  • 07 января 2020

Примадонна призвала зажечь свечи в честь Рождества

Алла Пугачёва обратилась к своим подписчикам в Instagram в ночь перед Рождеством. "Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством!" – написала Примадонна и опубликовала размытое фото половины своего лица.
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В комментариях артистку поздравили певец Николай Басков, композитор Игорь Николаев, актриса Юлия Высоцкая и певица Катя Лель.

Но нашлись и те, кому не понравился снимок. "Какое страшное фото", - написала annasolomatnikova777.

7 января православные христиане отмечают один из главных праздников -  Рождество Христово. В России этот день с 1991 года объявлен выходным.

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