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Стало известно о благородном поступке Началовой перед смертью

19:11
  • вторник
  • 07 января 2020

Певица спасла больного ребёнка

Певица Юлия Началова перед смертью сделала доброе дело. Она спасла годовалого ребенка, певица дала личные деньги на помощь больному малышу.
Началова оставила 12-летней дочке 100 миллионов

Как пишет "Комсомольская правда", не все знают, что Началова принимала участия в благотворительных акциях. Она это никогда не афишировала. Юля первой откликнулась на призыв собрать деньги на лечение годовалого Артёма Пронина из Подольска.

Юля дала большую сумму из своих сбережений, хотя зарабатывала она уже мало, рассказала её подруга Олеся Сазыкина. Сейчас Тёма выздоравливает, ему закупили препараты, которые значительно улучшили состояние. Он стал улыбаться и смеяться.

Певица и телеведущая Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как выяснилось перед смертью, у неё был целый букет болезней – подагра, красная волчанка и гангрена, возникшая на фоне диабета.

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