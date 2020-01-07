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Трамп отправляет на Ближний Восток эскадру В-52

16:04
  • вторник
  • 07 января 2020

Самолёты разместят неподалёку от Ирана

США перебросили тяжёлые бомбардировщики B-52 поближе к Ирану после убийства иранского генерала. Шесть самолётов отправлены на авиабазу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает CNN. Оттуда они в случае необходимости могут нанести удар по Ирану, оставаясь недосягаемыми для иранских ракет.
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Пентагон также планирует отправить на Ближний Восток около 200 бойцов 173-й десантной бригады, размещённой в Италии. Сейчас общая численность американских военных в регионе составляет около 80 тысяч человек.

B-52 Stratofortress -  американский стратегический бомбардировщик, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Он является абсолютным рекордсменом по дальности среди боевых самолётов. Это также один из немногих военных самолётов, находящихся на службе непрерывно более полувека. В-52 активно применялся во время войны во Вьетнаме, американских операций в Афганистане и Персидском заливе, участвовал в бомбёжке Югославии, иракской войне и сирийском конфликте.

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