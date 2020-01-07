ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Эрдоган дадут старт "Турецкому потоку"

16:16
  • вторник
  • 07 января 2020

Торжественная церемония намечена на 8 января

Президенты России и Турции 8 января введут в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток". Владимир Путин отправляется завтра в Анкару для участия тожественной церемонии запуска газопровода.
Эрдоган назвал дату запуска "Турецкого потока"

Также Путин и Эрдоган обсудят развитие российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.

В ноябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган примут участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток", но не назвал дату.

Строительство "Турецкого потока" началось почти три года назад. Газопровод идёт из России в Турцию по дну Чёрного моря, затем одна его  нитка распределяет газ в Турции, а вторая идёт в страны Южной и Юго-Восточной Европы. По ней российское голубое топливо пойдёт в Болгарию, Сербию и Венгрию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.