Путин и Эрдоган дадут старт "Турецкому потоку"

Торжественная церемония намечена на 8 января

Президенты России и Турции 8 января введут в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток". Владимир Путин отправляется завтра в Анкару для участия тожественной церемонии запуска газопровода.

Также Путин и Эрдоган обсудят развитие российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.

В ноябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган примут участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток", но не назвал дату.

Строительство "Турецкого потока" началось почти три года назад. Газопровод идёт из России в Турцию по дну Чёрного моря, затем одна его нитка распределяет газ в Турции, а вторая идёт в страны Южной и Юго-Восточной Европы. По ней российское голубое топливо пойдёт в Болгарию, Сербию и Венгрию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"