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Путин прибыл в Дамаск

17:23
  • вторник
  • 07 января 2020

Президент встретился с Башаром Асадом

Владимир Путин прибыл в Дамаск и провёл переговоры с президентом Сирии. Башар Асад поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с терроризмом и за восстановление мирной жизни в арабской республике. Сирийский президент также поздравил своего коллегу и весь российский народ с праздником Рождества Христова.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни.

До беседы с Асадом президент Путин проехал по улицам Дамаска и побывал в командном пункте группировки войск Вооруженных сил России в Сирии.

Завтра, 8 января российский президент отправится в Турцию, где вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом даст старт газопроводу "Турецкий поток".

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