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Американские войска на Ближнем Востоке приведены в полную боевую готовность

17:46
  • вторник
  • 07 января 2020

Пентагон опасается ударов со стороны Ирана

Американские войска на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности. Это сделано на фоне угроз со стороны Ирана после убийства генерала Сулеймани. В Пентагоне не исключают, что иранцы могут использовать беспилотники для ударов по базам США, сообщает CNN.
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Известно, что все батареи ракет Patriot, развёрнутые в регионе, находятся в состоянии готовности в связи с угрозой. Вашингтон основывается на данных разведки, которая отслеживает возможность удара по американским объектам в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, Эмиратам и Иордании.

В ночь на 3 января в результате ракетного удара США в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран обещал жёсткий ответ Вашингтону, на что Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по 52 стратегическим целям в Иране.

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