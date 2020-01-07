Убитого американцами иранского генерала похоронили со второй попытки

В давке на церемонии погибли десятки человек

Убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани удалось предать земле только со второй попытки. Возникшая на его похоронах давка помешала провести обряд погребения.

Церемония проходила в городе Кермане на юго-востоке Ирана. На неё пришли десятки тысяч людей. В возникшей давке погибли более 50 человек, пострадали более 200.

Генерал погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США. В этот момент Сулеймани находился в соседнем Ираке. После убийства военного Тегеран пообещал отомстить США, а Дональд Трамп в ответ наметил 52 стратегические цели в Иране, по которым Пентагон нанесёт удары в случае агрессии.

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