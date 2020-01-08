В Иране разбился украинский "Боинг": 177 погибших

У самолёта на взлёте загорелся двигатель

Сразу после взлёта в аэропорту Тегерана разбился пассажирский самолёт "Международных авиалиний Украины". На борту Boeing 737 было около 180 пассажиров (по разным данным, от 177 до 180). По предварительной информации, у самолёта сразу после взлёта загорелся двигатель. Все находившиеся на борту погибли.

Спасатели работают на месте крушения лайнеры, уже найдены бортовые самописцы. Версию о теракте на борту самолёта отрицает иракская служба спасения. По данным спасателей, причина крушения авиалайнера была исключительно техническая.

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