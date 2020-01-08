Иран нанёс ракетный удар по американским военным базам в Ираке

Иран нанёс ракетный удар по двум американским базам на территории Ирака. В Вашингтоне уверяют, что погибших в результате этой атаки нет. Иранские СМИ сообщили о гибели 80 человек, все они американцы.

По данным источника CNN в иракской службе безопасности, во время удара по базе Аль-Асад погибли иракцы. Атака велась с применением баллистических ракет. По одной из баз на западе Ирака было выпущено 17 ракет, при этом две из них не взорвались. Другая база была атакована десятками ракет.

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