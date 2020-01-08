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У АЭС "Бушер" в Иране произошла серия землетрясений

10:26
  • среда
  • 08 января 2020

О разрушениях и жертвах не сообщается

Рядом с атомной электростанцией "Бушер" в Иране произошли два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла соответственно. Эпицентр располагался в десяти километрах к юго-востоку от города Боразджан на глубине девяти километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Также не известно, получила ли какие-либо повреждения АЭС. Строительство было начато в 1975 году и возобновлено после длительной консервации в 1995 году. В работах принимали участие российские специалисты.

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