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Зеленский прервал отпуск в элитном отеле Омана и вылетел в Киев

10:34
  • среда
  • 08 января 2020

Президент поменял планы после авиакатастрофы в Иране

Президент Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев после крушения украинского "Боинга" в Иране. Глава Незалежной проводил новогодние каникулы в элитном отеле, стоимость президентского люкса составляет в нём 4000 евро за сутки.
В Иране разбился украинский "Боинг": 177 погибших

8 января сразу после взлёта в аэропорту Тегерана разбился пассажирский самолёт "Украинских авиалиний". На борту Boeing 737 было около 180 пассажиров. Все они погибли.

По предварительной информации, причиной катастрофы стала техническая неисправность: у самолёта загорелся один из двигателей. Спасатели уже нашли на месте крушения чёрные ящики.

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