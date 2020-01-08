Зеленский прервал отпуск в элитном отеле Омана и вылетел в Киев

Президент поменял планы после авиакатастрофы в Иране

Президент Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев после крушения украинского "Боинга" в Иране. Глава Незалежной проводил новогодние каникулы в элитном отеле, стоимость президентского люкса составляет в нём 4000 евро за сутки.

8 января сразу после взлёта в аэропорту Тегерана разбился пассажирский самолёт "Украинских авиалиний". На борту Boeing 737 было около 180 пассажиров. Все они погибли.

По предварительной информации, причиной катастрофы стала техническая неисправность: у самолёта загорелся один из двигателей. Спасатели уже нашли на месте крушения чёрные ящики.

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