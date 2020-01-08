Президент Польши включился в антироссийскую кампанию, начатую депутатами

Варшава обвиняет Москву в переписывании истории

Президент Польши Анджей Дуда провёл экстренное совещание с правительством. В частности, обсуждали отношения с Россией. Варшава считает, что Москва переписывает историю. Разногласия в трактовке событий Второй Мировой войны и периода, который ей предшествовал, возникли из-за неготовности Польши признавать свои ошибки.

Более того, польские политики, которые проводят антироссийскую линию, пытаются бороться с исторической действительностью законодательными мерами. Очередной документ готовится в Сейме.

Его инициаторы намерены запретить толковать события прошлого с российской точки зрения. Вице-спикер парламента даже обвинила Москву в клевете на её страну, сообщает "ТВ Центр".

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