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Президент Польши включился в антироссийскую кампанию, начатую депутатами

11:00
  • среда
  • 08 января 2020

Варшава обвиняет Москву в переписывании истории

Президент Польши Анджей Дуда провёл экстренное совещание с правительством. В частности, обсуждали отношения с Россией. Варшава считает, что Москва переписывает историю. Разногласия в трактовке событий Второй Мировой войны и периода, который ей предшествовал, возникли из-за неготовности Польши признавать свои ошибки.
Польша готовит провокацию против России на государственном уровне

Более того, польские политики, которые проводят антироссийскую линию, пытаются бороться с исторической действительностью законодательными мерами. Очередной документ готовится в Сейме.

Его инициаторы намерены запретить толковать события прошлого с российской точки зрения. Вице-спикер парламента даже обвинила Москву в клевете на её страну, сообщает "ТВ Центр".

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