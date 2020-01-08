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На борту разбившегося в Иране Boeing было 11 украинцев

11:26
  • среда
  • 08 января 2020

Остальные пассажиры - граждане Ирана и других стран

На борту разбившегося в Тегеране Boeing 737 находились 11 украинцев, в том числе девять членов экипажа. Эти данные приводит Совет национальной безопасности и обороны Украины.
В Иране разбился украинский Boeing: 177 погибших

Самолёт авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился через две минуты после взлёта неподалёку от тегеранского аэропорта. Предварительная причина крушения – техническая неисправность, у лайнера загорелся один из двигателей.

По данным украинской стороны, на борту находились 176 человек. Другие источники называют цифры от 176 до 180. Списки пассажиров будут размещены на сайте украинской авиакомпании позже. Россиян на борту самолёта не было.

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