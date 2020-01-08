Украина приостанавливает полёты в Иран

8 января в Тегеране разбился украинский Boeing

Украина приостанавливает рейсы в Иран после крушения своего самолёта. "Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение приостановить выполнение собственных рейсов в Тегеран на неопределённый срок", - говорится в заявлении авиакомпании.

Также там выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране. На борту разбившегося самолёта было 12 граждан Украины. Это – экипаж и два пассажира.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Он направлялся в Киев, на борту самолёта было 177 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

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