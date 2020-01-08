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Россиян не было на борту упавшего в Иране украинского самолета

11:33
  • среда
  • 08 января 2020

Все пассажиры Boeing 737 погибли

В Иране потерпел крушение Boeing 737 "Украинских авиалиний". Самолет, выполнявший рейс в Киев, рухнул сразу после вылета из аэропорта Тегерана.

Всего на борту находились 179 человек, в том числе 147 иранцев и 32 иностранца. Среди них - 11 украинцев, это девять членов экипажа и двое пассажиров.

По предварительной данным, россиян среди пассажиров украинского самолета не было. Об этос сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Управления авиации Ирана Джаафара Заде.

Информацию об отсутствии россиян на борту агентству "Интерфакс" подтвердили в посольстве России в Иране. Там выразили соболезнования родным и близким погибших.

Boeing-737 Международных авиалиний Украины рухнул сразу после вылета из аэропорта в Тегеране утром 8 января. Все находившиеся на борту погибли. Президент Владимир Зеленский из-за случившего прервал свой отпуск.

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