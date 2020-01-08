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Крушение украинского Boeing 737 в Иране. Главное

12:29
  • среда
  • 08 января 2020

У самолёта на взлёте загорелся двигатель

Авария двигателя рассматривается как основная версия катастрофы Boeing 737 украинской авиакомпании. Версию теракта, как заявили представители Украины, эксперты исключают. Лайнер, выполнявший рейс Тегеран-Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли все, кто находились на борту: по последним данным, это 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Россиян среди них не было. Большинство жертв - граждане Ирана.
Россиян не было на борту упавшего в Иране украинского самолета

Пилоты перестали выходить  на  связь  через  две  минуты  после  взлёта,  потом авиалайнер исчез с радаров. По предварительной информации, в Киев летели граждане Украины, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Но больше всего на борту было иранских студентов.

Президент Украины Владимир Зеленский прервал свой отдых с семьёй в Омане. В соцсетях он выразил соболезнования родным и близким погибших, и заявил, что берёт расследование авиакатастрофы под личный контроль.

Сразу после аварии в некоторых СМИ звучали версии о теракте, кто-то связывал авиакатастрофу с ночным ударом по военным базам США в Ираке. Однако в украинском МИДе эти версии опровергли. А иранское информагентство со ссылкой на представителя аэропорта сообщило  о возгорании двигателя, которое было вызвано техническими неполадками.

На пресс-конференции представители "Международных украинских авиалиний" заявили, что не видят среди возможных причин падения самолёта  ошибки экипажа и сообщили о приостановке рейсов в Тегеран на неопределённый срок.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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Место падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
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