Когда начнётся большая война на Ближнем Востоке

Мир замер в ожидании

Иран нанёс ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, обстрелу подверглись базы на западе и севере страны. Тегеран заявил о гибели 80 американских военных. В Вашингтоне сообщили, что ущерб и потери пока оценивают.

"Росавиация" рекомендовала отечественным авиакомпаниям не использовать для полётов пространство над Ираном, Ираком, а также Персидским и Оманским заливами.

В Тегеране уже отчитались: выпущено больше 20 ракет. 17 упали на базу Айн аль-Асад на западе Ирака, где дислоцируется американский военный контингент и ещё пять на военный аэродром в Эрбиле. США уверяют, что никто не погиб. А в эфире иранского телевидения сообщают об успехе операции "Мученик Сулеймани".

Удар по военной базе Айн аль-Асад – это прямое послание Дональду Трампу. Именно там он встречал рождество в 2018 году, общался и фотографировался с солдатами. В Белом доме прошла серия экстренных совещаний, все ждали заявления Трампа из Овального кабинета, но американский лидер пока ограничился сообщением в соцсетях.

Всё хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным Ираке. Сейчас происходит оценка жертв и ущерба. Все идёт нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащённые военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром.

Тегеран направил в ООН письмо с требованием осудить Америку за нарушение международного права, а ракетный удар назвал самообороной. Разведка США считает, что в распоряжении Ирана находятся более двух тысяч баллистических ракет, часть которых и была применена при ударе по военным объектам в Ираке. Остается открытым вопрос: почему не сработали комплексы ПВО, которые должны были создать купол безопасности над американскими базами. Вероятно, именно поэтому Штаты взяли паузу для размышлений. Так или иначе, стороны настроены решительно, сообщает "ТВ Центр".

На происходящее отреагировали рынки. Мировые биржи считают убытки. А вот цены на нефть подскочили на 4%. В США демократы не упускают возможности надавить на Дональда Трампа. Осуждая Иран, тем не менее, требуют прекратить насилие и положить конец провокациям со стороны Белого дома. А все дальнейшие действия на Ближнем Востоке согласовывать с Конгрессом. Вероятный кандидат в президенты США Элизабет Уоррен на встрече с избирателями заявила, что американский народ не хочет войны. Чего хочет Дональд Трамп – пока вопрос.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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