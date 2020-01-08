Зеленский раздал поручения после авиакатастрофы в Иране

Украинский президент прервал отпуск

Владимир Зеленский, прервавший свой отпуск в Омане, прокомментировал крушение украинского Boeing 737 в Иране. В своем телеграм-канале президент Украины сообщил, что поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося.

"Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии" - написал он.

Кроме того, весь гражданский флот Украины будет проверен, независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране.

Boeing-737 Международных авиалиний Украины рухнул сразу после вылета из аэропорта в Тегеране утром 8 января. На его борту находились 179 человек, все они погибли. По данным посольства России в Иране, россиян среди погибших нет.

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