Путин прибыл из Сирии в Турцию

Здесь состоится церемония пуска газопровода "Турецкий поток"

Запуск "Турецкого потока" и двусторонние переговоры - в повестке Владимира Путина. Российский президент прибыл с рабочим визитом в Стамбул. Там он встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже к ним присоединяться лидеры Сербии и Болгарии, они все вместе примут участие в церемонии официального ввода в эксплуатацию трубопровода, который стал одним из самых крупных российско-турецких энергетических проектов за последнее время.

Кроме того, Владимир Путин и Рэджеп Тайип Эрдоган обсудят развитие отношений Москвы и Анкары, а также затронут актуальные международные вопросы, в том числе, ситуацию в Сирии и Ливии.

В Стамбул Владимир Путин прибыл из Дамаска. Там глава государства побывал с краткосрочным визитом. Он посетил командный пункт группировки вооружённых сил России в Сирии, где встретился с Башаром Асадом. Лидеры двух стран заслушали доклады военных о положении дел в разных регионах страны.

Затем российская и сирийская делегации провели двусторонние переговоры. Владимир Путин подчеркнул, что совместная борьба с терроризмом в регионе приносит плоды и города арабской республики постепенно возвращаются к мирной жизни.

Ну а после переговоров Владимир Путин и Башар Асад отправились в мечеть Омейядов - одну из крупнейших и старейших в мире. Российский лидер преподнёс в дар священнослужителям Коран XVII века. Затем главы государств побывали в православной церкви Святой девы Марии - где Владимир Путин пообщался с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X.

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