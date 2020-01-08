В Новосибирской области сгорел крупный торговый центр

Из огня спаслись 30 человек

Крупный пожар тушили утром 8 января в городе Искитим Новосибирской области. Там практически полностью охватило пламенем здание торгового центра, огонь распространился на площади в три с половиной тысячи квадратных метров.

В момент ЧП в комплексе находились 30 человек. Им удалось эвакуироваться самостоятельно. На борьбу с огнём брошены больше ста специалистов и десятки единиц техники, сообщает "ТВ Центр".

Поскольку вблизи торгового центра проходит железная дорога, на помощь спасателям прибыл и пожарный поезд. Сейчас пламя локализовано. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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