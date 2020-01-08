Под Пермью в тумане столкнулись 20 автомобилей

В ДТП есть пострадавшие

Массовое ДТП в Пермском крае, там толкнулись более 20-ти автомобилей. Пострадали два человека - женщина и ребёнок. Причиной аварии стал гололёд и сильный туман. Видимость на дорогах снижена до метра. Из-за сложных погодных условий были задержаны несколько авиарейсов.

Густой туман и в Челябинской области. Ситуация осложняется смогом, на территории региона действует режим так называемого чёрного неба. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до конца дня, сообщает "ТВ Центр".

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