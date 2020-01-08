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Авиакомпании отказываются от полетов над Ираном

12:00
  • среда
  • 08 января 2020

Российским перевозчикам рекомендовано изменить маршруты полетов

Авиакомпания Air France отменила все перелеты над территорией Ирана и Ирака из-за крушения Boeing 737 Международных авиалиний Украины в Тегеране. В результате падения лайнера погибли все находившиеся на борту.

Российским авиакомпаниям также рекомендовано прекратить полеты в районе Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Как заявили в Росавиации, в этой зоне существует риск для безопасности полетов.

По данным сервиса FlightRadar, на момент написания заметки в воздушном пространстве Ирана находится несколько десятков гражданских самолетов.

Boeing-737 Международных авиалиний Украины рухнул сразу после вылета из аэропорта в Тегеране утром 8 января. На его борту находились 176 человек, все они погибли. По данным посольства России в Иране, россиян среди погибших нет.

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