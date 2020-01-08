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Авиакатастрофа в Тегеране: шансов опознать погибших нет

12:26
  • среда
  • 08 января 2020

На Украине исключают версию об ошибке пилотов

В "Международных авиалиниях Украины" считают маловероятным крушение Boeing 737 из-за ошибки пилотов. Об этом заявил вице-президент авиакомпании по лётной работе Игорь Сосновский.

По его словам, пилоты самолета были опытными и имели достаточное количество летных часов. Кроме того, из-за сложности самого аэропорта последние несколько лет все экипажи на этом направлении проходят подготовку только в Тегеране.

Видео с места крушения:

В свою очередь президент МАУ  Евгений Дыхне заявил, что Boeing 737-800 был исправным. Последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом было проведено 6 января.

Boeing-737 Международных авиалиний Украины рухнул сразу после вылета из аэропорта в Тегеране утром 8 января. На его борту находились около 180 человек, все они погибли. По данным посольства России в Иране, россиян среди погибших нет.

Как заявили в Красном полумесяце, шансов опознать кого-либо из погибших по останкам нет. По словам директора по международным операциям общества Мансуре Багери, перед крушением на борту произошел сильный пожар. Его слова передает РИА Новости.

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Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
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Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
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