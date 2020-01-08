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Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране

13:06
  • среда
  • 08 января 2020

Президент направил телеграмму в Киев

Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования украинскому президенту в связи с крушением пассажирского самолёта под Тегераном, сообщает пресс-служба Кремля. Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.
Крушение украинского Boeing 737 в Иране. Главное

Известно, что на борту лайнера было 11 украинцев: 9 членов экипажа и два пассажира. Россиян в разбившемся самолёте не было.

Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение сразу после взлёта из аэропорта на юге Тегерана утром 8 января. Он направлялся в Киев. На борту находились около 180 человек, все они погибли.

По предварительной информации, у самолёта сразу же после взлёта загорелся один из двигателей. Он упал в нескольких километрах от аэропорта Тегерана. Спасатели уже нашли оба чёрных ящика.

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