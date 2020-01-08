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Иран грозит США новыми ударами

14:05
  • среда
  • 08 января 2020

Это произойдёт в случае американской агрессии

Иран грозит США новыми ударами. Вооруженные силы страны ответят ещё жестче на возможные новые агрессивные действия в свой адрес, заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии.
Иран нанёс ракетный удар по американским военным базам в Ираке

"Мы не боевики, и это было наше законное право. Если США решат ответить на это, мы примем более действенные контрмеры", - сказал чиновник. Он поблагодарил Корпус стражей исламской революции за проведение атаки на американские военные базы, расположенные в соседнем Ираке. Рабии добавил, что с этого момента президент США Дональд Трамп точно не будет в безопасности в регионе.

В свою очередь министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что военные использовали ракеты малого радиуса действия. "Я надеюсь, что это станет запоминающимся уроком для США", - сказал генерал.

В ночь на 8 января Иран нанёс удары баллистическими ракетами по двум американским базам в Ираке. По данным иранских СМИ, погибли около 80 человек. Американцы заявляют, что жертв среди военного персонала нет.

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