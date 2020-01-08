Ясновидящая: дочь Началовой станет многодетной мамой

Девочка выберет профессию адвоката

У дочки умершей в марте 2019 года Юлии Началовой будет трое детей. Такое будущее Веры Алдониной предсказала известная ясновидящая Галина Янко. Девочке сейчас 12 лет.

Янко назвала Веру очень одарённым ребёнком. Она полагает, что дочь Началовой добьётся успехов в танцах, пении, и музыке. Правда, позже она выберет профессию адвоката, а в 22-23 года выйдет замуж за состоятельного человека и родит ему троих детей.

Певица и телеведущая Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как выяснилось перед смертью, у неё был целый букет болезней – подагра, красная волчанка и гангрена, возникшая на фоне диабета. У Юлии осталась дочь от футболиста Евгения Алдонина.

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