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Ясновидящая: дочь Началовой станет многодетной мамой

17:04
  • среда
  • 08 января 2020

Девочка выберет профессию адвоката

У дочки умершей в марте 2019 года Юлии Началовой будет трое детей. Такое будущее Веры Алдониной предсказала известная ясновидящая Галина Янко. Девочке сейчас 12 лет.
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Янко назвала Веру очень одарённым ребёнком. Она полагает, что дочь Началовой добьётся успехов в танцах, пении, и музыке. Правда, позже она выберет профессию адвоката, а в 22-23 года выйдет замуж за состоятельного человека и родит ему троих детей.

Певица и телеведущая Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как выяснилось перед смертью, у неё был целый букет болезней – подагра, красная волчанка и гангрена, возникшая на фоне диабета. У Юлии осталась дочь от футболиста Евгения Алдонина.

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