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Носков показал фото маленьких внучек-красавиц

18:46
  • среда
  • 08 января 2020

Певец встретил Рождество в кругу семьи

Перенёсший инсульт 63-летний Николай Носков поделился снимками с подросшими красавицами-внучками. Певец встретил Рождество в обществе любимых людей.
Опубликовано видео выступления Николая Носкова

У себя в Instagram заслуженный артист России опубликовал несколько фотографий, на которых можно увидеть его самых родных людей: супругу Марину, дочь и двух подросших внучек. Певец пожелал им всем мира и радости.

Прекрасный рождественский вечер с любимой семьей и друзьями! Пусть радость и мир царят в вашей жизни!

Около трёх лет назад Николай Носков перенёс инсульт. Он долго не появлялся на публике из-за слабости и частично парализованной руки. В декабре 2019 года музыкант нашёл в себе силы и выступил с большим концертом в Москве.

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