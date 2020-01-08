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Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине

17:43
  • среда
  • 08 января 2020

Примадонна выглядит моложе Максима

Алла Пугачёва не перестаёт удивлять своих поклонников. Её супруг выложил в Instagram сделанное в гостях у друзей фото. Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой.
Молодящаяся Пугачева удивила вороньим гнездом на голове

На снимке Примадонна выглядит великолепно. В комментариях даже написали, что она моложе своего супруга-юмориста.

Поклонники обратили внимание и на фигуру, и на одежду, и на лицо всенародно любимой певицы. Широкий пояс подчеркивает стройную талию. Брюки м чёрная блузка сидят великолепно.  Алла Борисовна обнимает мужа, и видно, что они счастливы.

Алла стильная красотка.

Борисовна огонь.

Алла Борисовна просто шикарна. С Рождеством вашу чудесную семью!

А брюки идут Алле Борисовне!

Какая Алла красотка.

Алла - бомба! Моднючая такая!

Перед Рождеством Алла Пугачёва обратилась к своим подписчикам. "Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством!" – написала Примадонна и опубликовала размытое фото половины своего лица.

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