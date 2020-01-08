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Раздирающее душу признание брошенной королем "Мисс Москвы" Оксаны Воеводиной

19:19
  • среда
  • 08 января 2020

Девушка одна растит сына

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина прошла через череду серьёзных трудностей и неудач после того, как её бросил богатый супруг. Молодая мама до сих пор переживает недавний разрыв с экс-королём Малайзии Мухаммадом V, который никак не может сменить гнев на милость.
Воеводина сбежала из Москвы, спасая сына от смерти

Мужчина до сих пор думает, что его русская жена была ему неверна и поэтому не признаёт наследника. А Оксане пришлось очень нелегко: она сама решила встать на ноги, чтобы содержать малыша. Пришлось выйти на работу и втянуться в творческий процесс, пишет издание StarHit.

Год назад я думала, что не выживу вместе с ребёнком внутри. Полгода назад мне было очень обидно и плохо, но я начала работать и заниматься делами, и спустя пару месяцев настолько увлеклась, что наконец-то оценила вкус свободы.

Модель Оксана Воеводина и Мухаммад V познакомились в 2017 году. Стремительно развивающиеся отношения привели к быстрой свадьбе и беременности. Но через какое-то время богатый муж бросил королеву красоты, оставив её с сыном Леоном.

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