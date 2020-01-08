Раздирающее душу признание брошенной королем "Мисс Москвы" Оксаны Воеводиной

Девушка одна растит сына

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина прошла через череду серьёзных трудностей и неудач после того, как её бросил богатый супруг. Молодая мама до сих пор переживает недавний разрыв с экс-королём Малайзии Мухаммадом V, который никак не может сменить гнев на милость.

Мужчина до сих пор думает, что его русская жена была ему неверна и поэтому не признаёт наследника. А Оксане пришлось очень нелегко: она сама решила встать на ноги, чтобы содержать малыша. Пришлось выйти на работу и втянуться в творческий процесс, пишет издание StarHit.

Год назад я думала, что не выживу вместе с ребёнком внутри. Полгода назад мне было очень обидно и плохо, но я начала работать и заниматься делами, и спустя пару месяцев настолько увлеклась, что наконец-то оценила вкус свободы.

Модель Оксана Воеводина и Мухаммад V познакомились в 2017 году. Стремительно развивающиеся отношения привели к быстрой свадьбе и беременности. Но через какое-то время богатый муж бросил королеву красоты, оставив её с сыном Леоном.

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