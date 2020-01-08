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Цены на нефть взлетели после атак на американские базы в Ираке

14:31
  • среда
  • 08 января 2020

Чёрное золото существенно подорожало

Цены на нефть пошли вверх после атаки на американские военные базы и обострения ситуации на Ближнем Востоке. Цена барреля нефти WTI выросла на Нью-йоркской бирже более, чем на 4%. Февральские фьючерсы  поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Иран грозит США новыми ударами

Как говорят аналитики, нефть и дальше будет дорожать на фоне иранских ударов по военным базам США. Обстановка в регионе накаляется с каждым днём.

В ночь на 8 января иранские вооружённые силы нанесли ракетные удары по двум американским базам в Ираке. По данным иранских СМИ, погибли около 80 человек. Американцы заявляют, что жертв среди военного персонала нет. Имеются сведения об уничтожении нескольких самолётов и вертолётов.

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