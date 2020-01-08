Москвичи несут цветы к украинскому посольству

Люди скорбят по жертвам авиакатастрофы в Иране

Цветы появились у посольства Украины в Леонтьевском переулке в Москве. Люди несут их в память о погибших в авиакатастрофе в Иране.

Известно, что на борту разбившегося самолёта было 11 граждан Украины: 9 членов экипажа и два пассажира. Большую часть пассажиров составляли граждане Ирана.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился утром 8 января в нескольких километрах от тегеранского аэропорта. Самолёт летел в Киев, на его борту было 180 человек. В катастрофе никто не выжил. По предварительной информации, причиной падения стал пожар в одном из двигателей.

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