Медведев поручил обеспечить безопасность россиян на Ближнем Востоке

Ответственными назначены три министра

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полётов и туризма на Ближнем Востоке в связи с последними событиями. Премьер-министр дал задание своему заместителю Максиму Акимову, министрам иностранных дел, транспорта и экономического развития оценить безопасность россиян в ближневосточном регионе.

Ранее Росавиация направила российским авиакомпаниям уведомление с рекомендациями не летать в регионе, где в последние дни резко обострилась обстановка. По данным Ассоциации туроператоров России, в Иране могут сейчас находиться несколько десятков туристов из нашей страны. По другим ближневосточным государствам статистика не приводится.

Напомним, что в ночь на 8 января Иран нанёс ракетные удары по американским военным базам в соседнем Ираке. Это стало ответом Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани. Кроме того, утром 8 января при вылете из тегеранского аэропорта потерпел крушение самолёт украинской авиакомпании, погибли 176 человек. Предварительная причина катастрофы – техническая неисправность.

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