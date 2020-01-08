В Стамбуле запустили "Турецкий поток"

На церемонии присутствовали лидеры России, Турции, Сербии и Болгарии

В Стамбуле в торжественной обстановке запустили газопровод "Турецкий поток". В церемонии приняли участие лидеры России, Турции, Сербии и премьер-министр Болгарии. Как сказал Владимир Путин, несмотря на попытки некоторых международных игроков помешать развитию сотрудничества России и Турции, работа идёт полным ходом.

Российский лидер также поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за проявленную политическую волю при реализации "Турецкого потока". Впереди у Москвы и Анкары ещё много проектов, сказал Путин.

Строительство "Турецкого потока" началось почти три года назад. Газопровод идёт из России в Турцию по дну Чёрного моря, затем одна его нитка распределяет газ в Турции, а вторая идёт в страны Южной и Юго-Восточной Европы. По ней российское голубое топливо пойдёт в Болгарию, Сербию и Венгрию.

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