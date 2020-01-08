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В Стамбуле запустили "Турецкий поток"

15:57
  • среда
  • 08 января 2020

На церемонии присутствовали лидеры России, Турции, Сербии и Болгарии

В Стамбуле в торжественной обстановке запустили газопровод "Турецкий поток". В церемонии приняли участие лидеры России, Турции, Сербии и премьер-министр Болгарии. Как сказал Владимир Путин, несмотря на попытки некоторых международных игроков помешать развитию сотрудничества России и Турции, работа идёт полным ходом.
Обе нитки "Турецкого потока" заполнили газом

Российский лидер также поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за проявленную политическую волю при реализации "Турецкого потока". Впереди у Москвы и Анкары ещё много проектов, сказал Путин.

Строительство "Турецкого потока" началось почти три года назад. Газопровод идёт из России в Турцию по дну Чёрного моря, затем одна его нитка распределяет газ в Турции, а вторая идёт в страны Южной и Юго-Восточной Европы. По ней российское голубое топливо пойдёт в Болгарию, Сербию и Венгрию.

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Церемония запуска газопровода "Турецкий поток"
Церемония запуска газопровода "Турецкий поток"
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на церемонии запуска газопровода "Турецкий поток"
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на церемонии запуска газопровода "Турецкий поток"
Запуск газопровода "Турецкий поток"
Запуск газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода "Турецкий поток"
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