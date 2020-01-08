Иран отказался передавать США чёрные ящики разбившегося самолёта

Расшифровкой самописцев займутся местные специалисты

Специалисты американской корпорации Boeing не получат доступ к чёрным ящикам разбившегося под Тегераном самолёта. Иран отказался передать США бортовые самописцы Boeing 737 украинской авиакомпании, потерпевшего катастрофу утром 8 января. Об этом заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Лётное происшествие должно расследовать государство, на территории которого произошла трагедия, указал чиновник. При этом Украина сможет принять участие в выяснении обстоятельств произошедшего, сообщает РИА Новости.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находилось 176 человек, все они погибли. Большую часть пассажиров составляли граждане Ирана, украинцев на борту было 11 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"