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Путин и Эрдоган осудили убийство американцами иранского генерала

18:38
  • среда
  • 08 января 2020

Лидеры России и Турции выступили с заявлением

У Москвы и Анкары единая позиция относительно американской операции по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани. Использование силы любой стороной не способствует решению проблем Ближнего Востока, считают Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. После запуска "Турецкого потока" они выступили с совместным заявлением.
Иран грозит США новыми ударами

Главы государств полагают, что спецоперация США против Сулеймани подрывает безопасность и стабильность в регионе. "Мы глубоко обеспокоены эскалацией напряженности между США и Ираном, а также её негативными последствиями для Ирака", - говорится в документе.

Американцы убили генерала Сулеймани в ночь на 3 января с помощью ракетного удара. 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам, расположенным в соседнем Ираке. Вашингтон готовит ответ на эту акцию, президент Дональд Трамп должен выступить со специальным обращением к нации.

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