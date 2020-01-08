Путин и Эрдоган осудили убийство американцами иранского генерала

Лидеры России и Турции выступили с заявлением

У Москвы и Анкары единая позиция относительно американской операции по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани. Использование силы любой стороной не способствует решению проблем Ближнего Востока, считают Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. После запуска "Турецкого потока" они выступили с совместным заявлением.

Главы государств полагают, что спецоперация США против Сулеймани подрывает безопасность и стабильность в регионе. "Мы глубоко обеспокоены эскалацией напряженности между США и Ираном, а также её негативными последствиями для Ирака", - говорится в документе.

Американцы убили генерала Сулеймани в ночь на 3 января с помощью ракетного удара. 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам, расположенным в соседнем Ираке. Вашингтон готовит ответ на эту акцию, президент Дональд Трамп должен выступить со специальным обращением к нации.

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