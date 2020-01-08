Трамп напугал Иран большими ракетами и заявил о готовности к миру

Глава Белого дома выступил с официальным заявлением

Президент Дональд Трамп предполагает, что Иран отступил в конфликте с США. Глава Белого дома выступил с официальным заявлением после ракетных ударов Ирана по американским военным базам, расположенным на территории Ирака. Президент также сообщил, что Вашингтон введёт новые экономические санкции против Тегеран и выразил уверенность в том, что Иран никогда не станет ядерной державой.

Кроме того, Трамп заявил, что США готовы к миру с Ираном. При этом президент напомнил, что у Штатов есть большие и мощные ракеты, а также ведётся работа над гиперзвуковым оружием.

Сразу же после ночной атаки на американские базы Дональд Трамп написал у себя в Twitter успокаивающее сообщение: " Всё хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным Ираке. Сейчас происходит оценка жертв и ущерба. Всё идёт нормально!"

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