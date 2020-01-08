ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп напугал Иран большими ракетами и заявил о готовности к миру

19:44
  • среда
  • 08 января 2020

Глава Белого дома выступил с официальным заявлением

Президент Дональд Трамп предполагает, что Иран отступил в конфликте с США. Глава Белого дома выступил с официальным заявлением после ракетных ударов Ирана по американским военным базам, расположенным на территории Ирака. Президент также сообщил, что Вашингтон введёт новые экономические санкции против Тегеран и выразил уверенность в том, что Иран никогда не станет ядерной державой.
Путин и Эрдоган осудили убийство американцами иранского генерала

Кроме того, Трамп заявил, что США готовы к миру с Ираном. При этом президент напомнил, что у Штатов есть большие и мощные ракеты, а также ведётся работа над гиперзвуковым оружием.

Сразу же после ночной атаки на американские базы Дональд Трамп написал у себя в Twitter успокаивающее сообщение: " Всё хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным Ираке. Сейчас происходит оценка жертв и ущерба. Всё идёт нормально!"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.