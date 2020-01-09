Как россияне будут отдыхать в 2020 году

Впереди много праздников

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в 2020 году россиян ждет восемь сокращенных рабочих недель.

Наступивший год начнется с двухдневной рабочей недели. Россиянам предстоит трудиться 9 и 10 января.

День защитника Отечества подарит гражданам два выходных. На работу придется выйти с 25 по 28 февраля.

"Международный женский день сократит вторую рабочую неделю марта до четырех дней. Также четыре рабочих дня с 27 по 30 апреля будет в связи с празднованием Дня весны и труда", - цитирует РИА Новости замруководителя Роструда.

Больше всего выходных выпадает на май. Это связано с переносом выходных дней с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января. Жители страны будут работать с 6 по 8 мая. Следующая неделя тоже станет сокращенной по случаю празднования Дня Победы.

Россияне также отдохнут 12 июня в День России и 4 ноября в День народного единства.

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